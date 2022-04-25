В Челябинской области подтвердили 186 случаев коронавируса за сутки

В Челябинской области подтвердили 186 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Выздоровели за минувшие 24 часа 163 жителя.

Всего под присмотром врачей в настоящее время находятся 3773 пациента.

В целом в России за сутки зарегистрировали 7651 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.