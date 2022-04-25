В Ростовской области зарегистрировали 193 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 193 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 372 087. Показатель заболеваемости снизился до 8854 на 100 тыс. жителей.

На лечении в стационарах находятся 383 пациента.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 7651 случай COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.