В Ростовской области зарегистрировали 193 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших в регионе достигло 372 087. Показатель заболеваемости снизился до 8854 на 100 тыс. жителей.
На лечении в стационарах находятся 383 пациента.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 7651 случай COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.