В Оренбургской области выявили 91 случай коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 91 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 214 725 жителей.

За минувшие 24 часа выздоровели 142 оренбуржца, всего — 208 744.

Также стало известно, что за сутки в Якутии зафиксировали 91 случай COVID-19, в том числе 38 в Якутске, передаёт mk.ru. С начала пандемии в республике обработали 2 270 052 теста на коронавирус.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.