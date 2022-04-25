В Оренбургской области выявили 91 случай коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 91 случай коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области выявили 91 случай коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 214 725 жителей.

За минувшие 24 часа выздоровели 142 оренбуржца, всего — 208 744.

Также стало известно, что за сутки в Якутии зафиксировали 91 случай COVID-19, в том числе 38 в Якутске, передаёт mk.ru. С начала пандемии в республике обработали 2 270 052 теста на коронавирус.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.

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