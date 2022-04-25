В Татарстане зафиксировали 228 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 143 521. Вылечились 137 405 жителей, включая 234 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 543 случая коронавируса, передают «Невские новости».
С начала пандемии в городе заболели 1,5 млн жителей, выздоровели 1,4 млн, в том числе 435 — за последние 24 часа.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.