В Татарстане зафиксировали 228 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 228 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 143 521. Вылечились 137 405 жителей, включая 234 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 543 случая коронавируса, передают «Невские новости».

С начала пандемии в городе заболели 1,5 млн жителей, выздоровели 1,4 млн, в том числе 435 — за последние 24 часа.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.