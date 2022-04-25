В Кемеровской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели также 109 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 161 117 человек. Вылечились 157 109 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе за минувшие 24 часа выявили 43 случая COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 83 278. Вакцинацию первым компонентом прошли 312 327 человек.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.