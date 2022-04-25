В Удмуртии зарегистрировали 48 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 48 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2842 пациента. У 154 пациентов ковидных стационаров состояние средней тяжести, у 19 — тяжёлое.

Общее число заболевших в регионе достигло 165 617. Вылечились 161 070 жителей, в том числе 127 — за минувшие 24 часа, передаёт izh.kp.ru.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.