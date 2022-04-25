В Иркутской области выявили 82 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 82 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области выявили 82 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 291 249. Выздоровели 285 825 жителей, в том числе 37 — за минувшие 24 часа.

В целом в России зарегистрировали 7651 случай коронавируса за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.

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