В Иркутской области выявили 82 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 82 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 291 249. Выздоровели 285 825 жителей, в том числе 37 — за минувшие 24 часа.

В целом в России зарегистрировали 7651 случай коронавируса за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.