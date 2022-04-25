Врач Майорова напомнила правила восстановления для доноров крови

Главный врач ГБУЗ «Станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы» Ольга Майорова рассказала, как правильно восстанавливаться донорам после процедуры сдачи крови.

После любой донации обязательно нужно отдохнуть, уточнила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«После донации надо придерживаться здорового полноценного питания, не избегать мясных продуктов. Люди-вегетарианцы или веганы хуже переносят донации и значительно быстрее заканчивают донорскую функцию, потому что полноценное восстановление железа, белковой составляющей крови затруднено. Желательно съесть хороший стейк или котлету», — добавила Майорова.

По её словам, после донации не стоит ездить на велосипеде, самокате и мотоцикле, потому что у некоторых доноров бывают головокружения.

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