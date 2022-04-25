Врач Майорова напомнила правила восстановления для доноров крови

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Главный врач ГБУЗ «Станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы» Ольга Майорова рассказала, как правильно восстанавливаться донорам после процедуры сдачи крови.
Врач Майорова напомнила правила восстановления для доноров крови
  • РИА Новости

После любой донации обязательно нужно отдохнуть, уточнила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«После донации надо придерживаться здорового полноценного питания, не избегать мясных продуктов. Люди-вегетарианцы или веганы хуже переносят донации и значительно быстрее заканчивают донорскую функцию, потому что полноценное восстановление железа, белковой составляющей крови затруднено. Желательно съесть хороший стейк или котлету», — добавила Майорова.

По её словам, после донации не стоит ездить на велосипеде, самокате и мотоцикле, потому что у некоторых доноров бывают головокружения.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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