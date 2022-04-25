Лор Зайцев рассказал о важном этапе восстановления после перенесённого COVID-19

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что люди, перенёсшие коронавирус и жалующиеся на проблемы с обонянием, зачастую не занимаются лечением последствий, которые могут остаться после болезни.

«Люди хотят, чтобы это как само пришло, так само и ушло. В этом заключается главная ошибка, как и при других заболеваниях. Так, к сожалению, не бывает. Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии (измерение остроты обоняния. — RT). Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга», — сказал Зайцев в разговоре с URA.RU.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».