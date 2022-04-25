Гастроэнтеролог Вялов назвал возможные признаки заболеваний ЖКТ

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов посоветовал при длительной боли в животе, тошноте и горечи во рту обратиться к врачу.
Гастроэнтеролог Вялов назвал возможные признаки заболеваний ЖКТ
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Самое опасное, что может быть, — это кровотечение из желудочно-кишечного тракта, чаще всего оно сопровождается ощущением тошноты, слабостью, потливостью, сказал он в разговоре с «Москвой 24».

«Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов. Появляется температура, длительная боль в животе, которая может отдавать даже куда-то в спину. И кажется, что это почки или потянул спину, но продолжается это обычно долго», — добавил Вялов.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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