Гастроэнтеролог Вялов назвал возможные признаки заболеваний ЖКТ

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов посоветовал при длительной боли в животе, тошноте и горечи во рту обратиться к врачу.

Самое опасное, что может быть, — это кровотечение из желудочно-кишечного тракта, чаще всего оно сопровождается ощущением тошноты, слабостью, потливостью, сказал он в разговоре с «Москвой 24».

«Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов. Появляется температура, длительная боль в животе, которая может отдавать даже куда-то в спину. И кажется, что это почки или потянул спину, но продолжается это обычно долго», — добавил Вялов.

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