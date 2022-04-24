За сутки в России госпитализировали 1352 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 1352 человека с коронавирусом. Днём ранее в больницы попали 2682 человека.

Всего по стране выявлено 8446 новых случаев COVID-19, также подтверждены 168 летальных исходов.

В связи с выздоровлением выписаны 10 508 человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, но этот вариант вируса может вернуться.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.