МВД предложило выдавать свидетельства госпрограммы переселенцам из ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
МВД предлагает распространить правила выдачи свидетельства госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, прибывших в Россию из Украины, на переселенцев из ДНР и ЛНР.

«В настоящее время МВД России разработан проект постановления правительства России по внесению изменений в правила в целях их распространения на соотечественников, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.

Отмечается, что проект документа проходит внутриведомственное согласование.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик.

5 апреля стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить