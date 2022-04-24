МВД предложило выдавать свидетельства госпрограммы переселенцам из ДНР и ЛНР

МВД предлагает распространить правила выдачи свидетельства госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, прибывших в Россию из Украины, на переселенцев из ДНР и ЛНР.

«В настоящее время МВД России разработан проект постановления правительства России по внесению изменений в правила в целях их распространения на соотечественников, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.

Отмечается, что проект документа проходит внутриведомственное согласование.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик.

5 апреля стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.