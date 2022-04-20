Беженцы Донбасса получили льготы по нотариальным услугам почти на 7 млн рублей

Более 7 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР воспользовались льготным режимом получения нотариальных услуг в России. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Об освобождении беженцев из Донецкой и Луганской народных республик от платы за услуги правового и технического характера при обращении за социально значимыми нотариальными действиями было объявлено в конце февраля.

Как отметили в нотариальной палате, с тех пор было совершено почти 14 тыс. нотариальных действий. Совокупная сумма льгот в настоящее время оценивается более чем в 6,8 млн рублей.

«На данный момент самыми востребованными среди беженцев из ДНР и ЛНР нотариальными действиями стали свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи и подписи переводчика, свидетельствование верности перевода документов, а также удостоверение согласий и доверенностей», — рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР после принятия решения о признании независимости данных республик.

5 апреля стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек.