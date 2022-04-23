В Ростехнадзоре назвали отравление газом возможной причиной гибели шахтёров в Оренбуржье

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Возможной причиной гибели шахтёров на руднике в Оренбургской области могло стать отравление газом, заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
В Ростехнадзоре назвали отравление газом возможной причиной гибели шахтёров в Оренбуржье
  • РИА Новости

«Сегодня утром на руднике ПАО «Гайский ГОК» были обнаружены тела трёх работников. В настоящий момент они подняты на поверхность. Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным представителя ведомства, при проходке на горизонте 1205 м шахтёры использовали метод секционного взрывания.

«Горняки находились на значительном безопасном расстоянии. Самоспасатели остались нетронутыми», — уточнил Виль.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП.

Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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