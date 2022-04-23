Гайский ГОК опроверг сведения о взрыве на руднике в Оренбуржье

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Тела погибших работников Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбуржье не имеют внешних повреждений, информация о взрыве на предприятии не подтверждается, заявили в пресс-службе компании.
Гайский ГОК опроверг сведения о взрыве на руднике в Оренбуржье
  • РИА Новости

«При заезде на горизонт 1205 м обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений… Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются», — заявил собеседник РИА Новости.

В пресс-службе предприятия отметили, что администрация окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам в расследовании обстоятельств и причин случившегося.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Губернатор региона Денис Паслер пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь семьям горняков.

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