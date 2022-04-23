Власти Оренбуржья окажут помощь семьям погибших шахтёров в Гае

Правительство Оренбуржской области окажет помощь семьям погибших на Гайском горно-обогатительном комбинате, заявил губернатор региона Денис Паслер.

«Погибли шахтёры. Сегодня с рабочей смены они не вернулись в свои семьи... Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю необходимую помощь семьям», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.