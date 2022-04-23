Власти Оренбуржья окажут помощь семьям погибших шахтёров в Гае

Короткая ссылка
Правительство Оренбуржской области окажет помощь семьям погибших на Гайском горно-обогатительном комбинате, заявил губернатор региона Денис Паслер.

«Погибли шахтёры. Сегодня с рабочей смены они не вернулись в свои семьи... Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю необходимую помощь семьям», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Как заявила региональная прокуратура, при проведении производственных работ «произошла нештатная детонация вещества на глубине 1,2 км. Три человека погибли».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить