В Нижегородской области создадут три образовательно-производственных кластера
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Формирование таких центров будет проводиться в рамках проекта «Профессионалитет» Министерства просвещения России.
Трёхсторонние соглашения заключены с Выксунским металлургическим колледжем имени А.А. Козерадского и Объединённой металлургической компанией (ОМК), Нижегородским автомеханическим техникумом и «Группой ГАЗ», а также с Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом и группой сельхозпроизводителей.
Таким образом, появятся производственно-образовательные кластеры в машиностроительной, металлургической и сельскохозяйственной отраслях.
Ранее сообщалось, что 56% российских школьников осваивают гибкие навыки.