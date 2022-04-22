В Нижегородской области создадут три образовательно-производственных кластера

Правительство Нижегородской области подписало соглашения о создании трёх образовательно-производственных кластеров.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Формирование таких центров будет проводиться в рамках проекта «Профессионалитет» Министерства просвещения России.

Трёхсторонние соглашения заключены с Выксунским металлургическим колледжем имени А.А. Козерадского и Объединённой металлургической компанией (ОМК), Нижегородским автомеханическим техникумом и «Группой ГАЗ», а также с Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом и группой сельхозпроизводителей.

Таким образом, появятся производственно-образовательные кластеры в машиностроительной, металлургической и сельскохозяйственной отраслях.

Ранее сообщалось, что 56% российских школьников осваивают гибкие навыки.