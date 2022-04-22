Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вести
- РИА Новости
- © Василий Батанов
В ведомстве напомнили, что при пожаре 13 апреля крейсер получил серьёзные повреждения из-за детонации боеприпаса, экипажу не удалось потушить возгорание.
«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, ещё 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее стало известно, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.
Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.