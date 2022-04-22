Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вести

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При попытке потушить возгорание на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести, заявили в Минобороны России.
Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вести
  • РИА Новости
  • © Василий Батанов

В ведомстве напомнили, что при пожаре 13 апреля крейсер получил серьёзные повреждения из-за детонации боеприпаса, экипажу не удалось потушить возгорание.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, ещё 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.

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