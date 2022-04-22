Правительство постановило повысить оклады сотрудникам Росгвардии и МВД России

Сотрудникам Росгвардии и МВД России в соответствии с постановлением правительства с 1 октября повысят оклады в 1,04 раза.

«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза... размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», — следует из текста документа за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.

При повышении окладов их размеры будут округляться до целого рубля в сторону увеличения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

Он также поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам.