В Псковской области продлили антиковидные ограничения до 31 мая
- Gettyimages.ru
- © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS
«Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 31 мая, согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников», — следует из сообщения Telegram-канала областной администрации.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах.
В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.
Так, на очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области приняли решение не снимать ковидных ограничений с общепита.