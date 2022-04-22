В Псковской области продлили антиковидные ограничения до 31 мая

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о продлении действующих ограничений по коронавирусу, включая масочный режим, до 31 мая.

«Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 31 мая, согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников», — следует из сообщения Telegram-канала областной администрации.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах.

В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.

Так, на очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области приняли решение не снимать ковидных ограничений с общепита.