В Самарской области решили не ослаблять ковидные ограничения для общепита

На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области приняли решение не снимать ковидных ограничений с общепита.

Об этом сообщает sova.info.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, темпы снижения заболеваемости на 14-й неделе оказались крайне незначительными и составили всего 11,3%.

«Мы все знаем по опыту, как быстро картина может меняться. Поэтому работа, направленная на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, должна по-прежнему оставаться в центре нашего внимания», — заявил зампред правительства региона Александр Фетисов.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах.

В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.