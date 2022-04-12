В Самарской области решили не ослаблять ковидные ограничения для общепита
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Об этом сообщает sova.info.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, темпы снижения заболеваемости на 14-й неделе оказались крайне незначительными и составили всего 11,3%.
«Мы все знаем по опыту, как быстро картина может меняться. Поэтому работа, направленная на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, должна по-прежнему оставаться в центре нашего внимания», — заявил зампред правительства региона Александр Фетисов.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах.
В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.