В Самарской области решили не ослаблять ковидные ограничения для общепита

Короткая ссылка
На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Самарской области приняли решение не снимать ковидных ограничений с общепита.
В Самарской области решили не ослаблять ковидные ограничения для общепита
  • Gettyimages.ru
  • © Suwinai Sukanant / EyeEm

Об этом сообщает sova.info.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, темпы снижения заболеваемости на 14-й неделе оказались крайне незначительными и составили всего 11,3%.

«Мы все знаем по опыту, как быстро картина может меняться. Поэтому работа, направленная на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, должна по-прежнему оставаться в центре нашего внимания», — заявил зампред правительства региона Александр Фетисов.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах. 

В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить