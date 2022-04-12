В Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«По итогам 14-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов Российской Федерации)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее подчеркнул, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения.
Роспотребнадзор призвал аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.