Роспотребнадзор призвал аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений
- Gettyimages.ru
- © Solskin
«Эпидемиологическая обстановка в мире остаётся сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения.
Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, в беседе с газетой «Известия» рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ.