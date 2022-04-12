Роспотребнадзор призвал аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений

Роспотребнадзор заявил, что преждевременное снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым мерам, поэтому в данном вопросе нужно проявлять осторожность.

«Эпидемиологическая обстановка в мире остаётся сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения.

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