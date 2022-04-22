Экономист Баранов прокомментировал идею ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

Кандидат экономических наук Александр Баранов прокомментировал идею ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что оптовые рынки и ярмарки станут популярными без дополнительных стимулов.

«Если я знаю, что вот есть рыночек, куда в выходные привозят свежее мясо, молоко, творог, овощи, и всё это по нормальным ценам, без наценок торговых сетей, то я поеду туда и куплю всё необходимое», — сказал эксперт.

По его словам, сама идея внедрения и расширения оптовых зон с фермерскими продуктами заслуживает внимания.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной день — в воскресенье — для создания стимула развития фермерских рынков. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) прокомментировали предложение, передаёт газета «Известия».