Экономист Баранов прокомментировал идею ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

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Кандидат экономических наук Александр Баранов прокомментировал идею ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям.
Экономист Баранов прокомментировал идею ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что оптовые рынки и ярмарки станут популярными без дополнительных стимулов.

«Если я знаю, что вот есть рыночек, куда в выходные привозят свежее мясо, молоко, творог, овощи, и всё это по нормальным ценам, без наценок торговых сетей, то я поеду туда и куплю всё необходимое», — сказал эксперт.

По его словам, сама идея внедрения и расширения оптовых зон с фермерскими продуктами заслуживает внимания.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной день — в воскресенье — для создания стимула развития фермерских рынков. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) прокомментировали предложение, передаёт газета «Известия».

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