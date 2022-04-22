В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в выходной день — в воскресенье — для создания стимула развития фермерских рынков. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктовой продукции.

Тем не менее, как считает депутат, деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

По его мнению, мера ограничения времени работы гипермаркетов могла бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.

Люди, как отметил Матвейчев, потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что будет способствовать созданию и развитию данных торговых локаций, стимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств, считает законодатель.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в тексте обращения.

Ранее британский дипломат Аластер Крук отметил негативное влияние антироссийских санкций на рынок продовольствия.

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