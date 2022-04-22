В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
- РИА Новости
В своём обращении законодатель отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктовой продукции.
Тем не менее, как считает депутат, деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.
По его мнению, мера ограничения времени работы гипермаркетов могла бы стать хорошим подспорьем малому бизнесу в сельскохозяйственной и смежных областях.
Люди, как отметил Матвейчев, потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что будет способствовать созданию и развитию данных торговых локаций, стимулировать развитие подсобных фермерских хозяйств, считает законодатель.
«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в тексте обращения.
Ранее британский дипломат Аластер Крук отметил негативное влияние антироссийских санкций на рынок продовольствия.