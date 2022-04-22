В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки

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В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей.
В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 83 100 человек.

Вакцинацию первым компонентом прошли 311 902 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге до 15 мая продлили обязательное ношение масок в метро, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Изменения в соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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