В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
С начала пандемии в городе заболели 83 100 человек.
Вакцинацию первым компонентом прошли 311 902 жителя.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге до 15 мая продлили обязательное ношение масок в метро, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.
Изменения в соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.