В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе подтвердили 65 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 83 100 человек.

Вакцинацию первым компонентом прошли 311 902 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге до 15 мая продлили обязательное ношение масок в метро, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Изменения в соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.