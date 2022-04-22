В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 жителя

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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 человека.
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 жителя
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Из общего числа вакцинированных второй компонент получили 1 926 325 жителей.

Ревакцинацию прошли 294 412 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 112 случаев COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заболевших — в Ставрополе (21 житель).

Общее число заболевших в регионе достигло 195 тыс.

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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