В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 жителя

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 517 924 человека.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Из общего числа вакцинированных второй компонент получили 1 926 325 жителей.

Ревакцинацию прошли 294 412 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 112 случаев COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заболевших — в Ставрополе (21 житель).

Общее число заболевших в регионе достигло 195 тыс.

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.