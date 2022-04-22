В Краснодарском крае зарегистрировали 218 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 218 случаев коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае зарегистрировали 218 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 256 938. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4520.

Вылечились 244 148 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 9001 случай COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.

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