В Тверской области прививку от COVID-19 сделали 694 104 жителя
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
В регионе продолжается и вакцинация подростков. К настоящему времени прививку сделали 828 несовершеннолетних.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге продлили масочный режим до 15 мая, передают «Невские новости». Изменения в соответствующее постановление внёс губернатор Александр Беглов.
С 25 апреля в городе разрешат посещать музеи и выставки группами более 20 человек, а также проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в караоке, барах и ресторанах.
Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.