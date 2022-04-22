В Тверской области прививку от COVID-19 сделали 694 104 жителя

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 694 104 жителя, ревакцинацию прошли 162 746.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В регионе продолжается и вакцинация подростков. К настоящему времени прививку сделали 828 несовершеннолетних.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге продлили масочный режим до 15 мая, передают «Невские новости». Изменения в соответствующее постановление внёс губернатор Александр Беглов.

С 25 апреля в городе разрешат посещать музеи и выставки группами более 20 человек, а также проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в караоке, барах и ресторанах.

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.