Задержаны ещё шесть руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

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Сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Задержаны ещё шесть руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko
  • РИА Новости

«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит её слова ТАСС.

В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.

В июле в Казани был арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko.

Позднее сотрудники органов правопорядка задержали в Татарстане личного помощника организатора этой пирамиды.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей Finiko передали в центральный аппарат МВД России.

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