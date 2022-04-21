Задержаны ещё шесть руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko
- РИА Новости
«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит её слова ТАСС.
В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.
В июле в Казани был арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko.
Позднее сотрудники органов правопорядка задержали в Татарстане личного помощника организатора этой пирамиды.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей Finiko передали в центральный аппарат МВД России.