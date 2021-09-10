Уголовное дело о деятельности Finiko передали в центральный аппарат МВД

Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передали в центральный аппарат МВД России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации — начальник следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев принял решение о передаче уголовного дела о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в производство следственного департамента МВД России», — сообщила Волк.

Она пояснила, что «это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причинённым значительному количеству потерпевших».

В июле в Казани был арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko.

В августе сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовичь объявили в розыск.