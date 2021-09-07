В Татарстане задержан личный помощник основателя пирамиды Finiko

Сотрудники правопорядка задержали в Татарстане личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержали 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko», — приводит МВД Медиа сообщение Волк.

По данным следствия, он являлся личным помощником организатора компании Finiko.

Задержанный осуществлял деятельность по приёму криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать деньги.

По последней информации, в полицию направлено свыше 2,6 тыс. заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму более 250 млн рублей.

Заявления потерпевших поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана и Венгрии.

Отмечается, что суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 81 млн рублей.

«В настоящее время проводятся обыски. Расследование продолжается», – заявила Волк.

В июле в Казани был арестован один из основателей финансовой пирамиды Finiko.

В августе сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовичь объявили в розыск.