Диетолог Павлюк назвала приемлемое для употребления число куличей и яиц

Врач-диетолог Наталья Павлюк, член всероссийской Ассоциации диетологов, дала советы по употреблению куличей и яиц на Пасху.

«Примерное количество кулича за день — это 100—150 г. Не стоит его переедать, можете оставить на понедельник, вторник, сделать из него сухари. Кулич — это крахмалистое блюдо, в качестве белкового блюда к нему мы можем добавить как раз яйца и творожную пасху на десерт», — рассказала она в беседе с Общественной службы новостей.

Павлюк также рекомендовала не употреблять более пяти яиц в день.

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