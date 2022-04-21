Диетолог Павлюк назвала приемлемое для употребления число куличей и яиц

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Врач-диетолог Наталья Павлюк, член всероссийской Ассоциации диетологов, дала советы по употреблению куличей и яиц на Пасху.
Диетолог Павлюк назвала приемлемое для употребления число куличей и яиц
  • РИА Новости

«Примерное количество кулича за день — это 100—150 г. Не стоит его переедать, можете оставить на понедельник, вторник, сделать из него сухари. Кулич — это крахмалистое блюдо, в качестве белкового блюда к нему мы можем добавить как раз яйца и творожную пасху на десерт», — рассказала она в беседе с Общественной службы новостей.

Павлюк также рекомендовала не употреблять более пяти яиц в день.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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