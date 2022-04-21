Терапевт Жито назвал возможные причины возникновения боли в коленях

Короткая ссылка
Алексей Жито, врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказал, что у молодых людей могут болеть колени из-за избыточного веса, долгого нахождения в неправильной позе, а также при ношении обуви на каблуках и плоской подошве.
Терапевт Жито назвал возможные причины возникновения боли в коленях
  • Gettyimages.ru

По его словам, даже три-четыре лишних килограмма способны сильно воздействовать на суставы.

Коленные суставы могут болеть и у тех, кто проводит много времени в неправильной позе, например подкладывает ноги под ягодичную область или носит неправильную обувь.

«При ношении обуви на каблуках происходит избыточная нагрузка на внутреннюю поверхность коленного сустава. Если же мы носим плоскую обувь, то, наоборот, — на наружную. В результате постепенно происходит перераспределение хрящевой ткани, её атрофия с последующим формированием анатомических изменений», — уточнил Жито в беседе с «Москвой 24».

Ранее Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук, в беседе с URA.RU напомнил о потенциальной опасности гриппа для россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить