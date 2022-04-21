Терапевт Жито назвал возможные причины возникновения боли в коленях

Алексей Жито, врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказал, что у молодых людей могут болеть колени из-за избыточного веса, долгого нахождения в неправильной позе, а также при ношении обуви на каблуках и плоской подошве.

По его словам, даже три-четыре лишних килограмма способны сильно воздействовать на суставы.

Коленные суставы могут болеть и у тех, кто проводит много времени в неправильной позе, например подкладывает ноги под ягодичную область или носит неправильную обувь.

«При ношении обуви на каблуках происходит избыточная нагрузка на внутреннюю поверхность коленного сустава. Если же мы носим плоскую обувь, то, наоборот, — на наружную. В результате постепенно происходит перераспределение хрящевой ткани, её атрофия с последующим формированием анатомических изменений», — уточнил Жито в беседе с «Москвой 24».

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