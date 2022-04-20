В Оренбурге прошла донорская акция-эстафета

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В Оренбурге провели донорскую акцию-эстафету «Спасению жизни говорим мы «Да!». Она состоялась по инициативе регионального Минздрава и областной станции переливания крови.
В Оренбурге прошла донорская акция-эстафета
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Мы все разные и уникальные, но всех нас объединяет любовь к ближнему, отзывчивость и человеколюбие. Хочу поблагодарить представителей национальных диаспор Оренбуржья за активную жизненную позицию и поддержку донорского движения в нашем регионе», — заявила глава ведомства Татьяна Савинова.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в реестре доноров зарегистрированы 4495 человек, из них половина имеют звание почётного донора, передаёт «Ямал Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В 2021 году в больницы региона поступило более 5000 л крови. Медики смогли заготовить и 500 л антиковидной плазмы.

Ранее сообщалось, что донорами крови в Московской области стали почти 24 тыс. человек с начала года. Полученный материал направляют в больницы и перинатальные центры.

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