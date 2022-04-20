Последний звонок в школах Удмуртии состоится в очном формате

Последний звонок в школах Удмуртии будет проведён в очном формате.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования и науки.

Соответствующее решение приняли в республиканском Роспотребнадзоре. Мероприятие запланировано на 21 мая.

«Мероприятия пройдут в очном формате, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — цитирует izh.kp.ru сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что выпускные для учеников 11-х классов школ Владивостока состоятся 24 и 25 мая 2022 года, а дата последнего звонка будет единой для всех — 23 мая.