Последний звонок в школах Удмуртии состоится в очном формате

Короткая ссылка
Последний звонок в школах Удмуртии будет проведён в очном формате.
Последний звонок в школах Удмуртии состоится в очном формате
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования и науки.

Соответствующее решение приняли в республиканском Роспотребнадзоре. Мероприятие запланировано на 21 мая.

«Мероприятия пройдут в очном формате, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — цитирует izh.kp.ru сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что выпускные для учеников 11-х классов школ Владивостока состоятся 24 и 25 мая 2022 года, а дата последнего звонка будет единой для всех — 23 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить