Выпускные в школах Владивостока пройдут 24 и 25 мая

Выпускные для учеников 11-х классов школ Владивостока состоятся 24 и 25 мая 2022 года, дата последнего звонка будет единой для всех — 23 мая.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на городскую администрацию.

«В связи с тем что школам по-прежнему рекомендовано соблюдать условия профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, никаких крупных городских мероприятий проводиться не будет», — уточняется в материале.

Как отмечается, из школ Владивостока в этом году выпустят 2734 одиннадцатиклассника.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.