Выпускные в школах Владивостока пройдут 24 и 25 мая
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на городскую администрацию.
«В связи с тем что школам по-прежнему рекомендовано соблюдать условия профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, никаких крупных городских мероприятий проводиться не будет», — уточняется в материале.
Как отмечается, из школ Владивостока в этом году выпустят 2734 одиннадцатиклассника.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.