В Москве все детские поликлиники начнут использовать только электронные медкарты

В 2022 году все детские поликлиники Москвы начнут использовать только электронные медицинские карты.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В направлении цифровизации здравоохранения мы не остановимся и будем продолжать развивать проекты. В этом году детские поликлиники переходят на ведение медкарт исключительно в электронном виде», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В единой цифровой среде находятся все медицинские данные, в том числе рекомендации врача, результаты исследований, справки.

Проект перехода на электронные медкарты начался в столице весной 2021 года в пилотном режиме. Первыми от бумажных карт отказались детские поликлиники №110 и №122, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что ещё три городские поликлиники открылись в Москве после комплексной реконструкции.