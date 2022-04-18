Ещё три поликлиники открылись в Москве после комплексной реконструкции

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Ещё три городские поликлиники открылись в Москве после комплексной реконструкции.
Ещё три поликлиники открылись в Москве после комплексной реконструкции

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Реконструированы филиал №3 детской городской поликлиники №148 в районе Марьино, филиал №1 ДГП №81 в Конькове и филиал №5 ГП №175 в районе Восточный.

«Здесь, в Марьине, в самом населённом районе Москвы, проживают 250 тыс. человек, и очень важна поликлиническая помощь. Первая поликлиника реконструирована, три ещё будут реконструированы, так что значительным образом в Марьине изменится медицинская амбулаторная помощь», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на следующей неделе в строй войдут ещё пять поликлиник, а всю программу должны завершить в 2023 году.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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