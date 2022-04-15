Карякин: мы с Дворковичем оказались по разные стороны баррикад

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал об отношении к президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу.

«Как сейчас можно описать наши отношения? Их нет. Ни я его не набираю, ни он меня. Хотя нам было бы что обсудить. Он поступил некрасиво, что не проявил какой-то заботы, поддержки и допустил моё отстранение. Может, у него какое-то своё мнение», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

По словам шахматиста, с того момента, как его отстранили от участия в международных соревнованиях, он не контактировал с Дворковичем.

«Хотя лично мы всегда хорошо общались. Никаких личных проблем у нас не было. Но потом, к сожалению, мы оказались по разные стороны баррикад», — добавил Карякин.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин заявил, что сомневается в честности турниров под эгидой Китайской шахматной федерации.