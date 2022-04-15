Карякин усомнился в честности турниров под эгидой Китайской федерации шахмат

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что Китайская шахматная федерация проводит турниры специально для поднятия рейтинга Дин Лижэня в преддверии турнира претендентов.
Карякин усомнился в честности турниров под эгидой Китайской федерации шахмат
  • РИА Новости

«Лижэнь какие-то удивительные вещи делает. У него очень высокий рейтинг, но он нигде не играл. Но когда произошла история со мной, то он начал играть почти каждый день. Около 30 партий сыграл за полтора месяца», — цитирует Карякина «Матч ТВ».

Он также добавил, что Лижэнь на данный момент является главным фаворитом от Китая на турнир претендентов. 

«Насчёт честности этих турниров говорить не будем. Каждый пусть подумает об этом сам. Суть в том, что ему просто повышают рейтинг. Таким образом, лоббируется его выход в турнир претендентов», — заключил Карякин.

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее Карякин высказался о решении России вступить в Азиатскую федерацию.

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