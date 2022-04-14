Карякин высказался о решении России вступить в Азиатскую федерацию
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«А вот это уже хорошая новость! Абсолютно правильный выбор! Вместо того чтобы унижаться, выпрашивая возможность играть в европейских шахматных турнирах, мы меняем курс на Азию!» — написал Карякин в своём Telegram-канале.
По его словам, в конкурентной борьбе с индийскими и китайскими шахматистами можно получить хороший опыт, который обязательно пригодится в дальнейших соревнованиях.
Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
Ранее сообщалось, что ФИДЕ не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию.