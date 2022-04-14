Карякин высказался о решении России вступить в Азиатскую федерацию

Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«А вот это уже хорошая новость! Абсолютно правильный выбор! Вместо того чтобы унижаться, выпрашивая возможность играть в европейских шахматных турнирах, мы меняем курс на Азию!» — написал Карякин в своём Telegram-канале.

По его словам, в конкурентной борьбе с индийскими и китайскими шахматистами можно получить хороший опыт, который обязательно пригодится в дальнейших соревнованиях.

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию.