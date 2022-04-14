Карякин высказался о решении России вступить в Азиатскую федерацию

Короткая ссылка
Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.
Карякин высказался о решении России вступить в Азиатскую федерацию
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«А вот это уже хорошая новость! Абсолютно правильный выбор! Вместо того чтобы унижаться, выпрашивая возможность играть в европейских шахматных турнирах, мы меняем курс на Азию!» — написал Карякин в своём Telegram-канале.

По его словам, в конкурентной борьбе с индийскими и китайскими шахматистами можно получить хороший опыт, который обязательно пригодится в дальнейших соревнованиях.

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить