ФИДЕ не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию
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«Процедура смены континентальных федераций регулируется их внутренними правилами и не требует официального одобрения организации», — цитирует пресс-службу ФИДЕ ТАСС.
Отмечается, что если переход произойдёт, то совет Международной шахматной организации должен будет принять решение о перераспределении квот в рамках чемпионата мира с учётом всех обстоятельств.
Напомним, что ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
Ранее в Госдуме высказались о решении России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.