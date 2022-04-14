ФИДЕ не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России имеет право перейти в Азиатскую шахматную федерацию без официального одобрения Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Процедура смены континентальных федераций регулируется их внутренними правилами и не требует официального одобрения организации», — цитирует пресс-службу ФИДЕ ТАСС.

Отмечается, что если переход произойдёт, то совет Международной шахматной организации должен будет принять решение о перераспределении квот в рамках чемпионата мира с учётом всех обстоятельств.

Напомним, что ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее в Госдуме высказались о решении России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.