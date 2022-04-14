В Госдуме прокомментировали решение России вступить в Азиатскую шахматную федерацию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о решении Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

«Самое главное в этой ситуации — судьба спортсменов и проведение соревнований. Если Федерацию России ждут в Азии, если там готовы обеспечивать участие наших спортсменов, тогда решение оправданное», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По словам депутата, шахматная организация должна осознавать все риски, ведь ситуация в мире вынуждает её работать в непривычном режиме.

«Наша страна делится пополам — географически мы можем быть и в европейской, и в азиатской федерациях в любом виде спорта. Обосновано решение или нет? Нужно очень внимательно относиться к данным вопросам», — добавил Свищёв.

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал решение Федерации шахмат России.