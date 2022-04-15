Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки

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Регионам и бизнесу, особенно в условиях внешнего давления на Россию, важно внедрять в производство отечественные разработки. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки
  • РИА Новости

«Теперь, когда на федеральном уровне созданы необходимые нормативные условия и «подготовлена почва» для развития этого рынка, задача регионов — в полной мере включаться в процесс, привлекать бизнес, создавать новые точки роста региональной экономики», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, это особенно важно сейчас, «когда Россия переживает беспрецедентное по своим масштабам внешнее давление, в том числе в технологической сфере».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и их последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает чётко и слаженно.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что «просадка» российской экономики является одним из главных рисков.

Также Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний выразили желание остаться на российском рынке.

При этом он отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.

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