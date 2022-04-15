Иммунолог Болибок объяснил разницу между проявлениями аллергии и ОРВИ

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как отличить аллергию от проявлений ОРВИ.
Иммунолог Болибок объяснил разницу между проявлениями аллергии и ОРВИ
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Аллергия обычно не сопровождается повышением температуры, в отличие от ОРВИ, а основным симптомом аллергии становится чихание, сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

«Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде всё-таки болезненное состояние мучает и днём, и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель», — объяснил специалист.

Если же пациент страдает астмой, как одной из форм аллергии, его мучают приступы одышки без других привычных проявлений заболевания, добавил иммунолог.

Ранее Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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