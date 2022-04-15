В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших в результате обстрела ВСУ

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Три человека, пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка в Климовском районе Брянской области, выписаны из больницы. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Трёх человек после осмотра врачами отпустили домой, их состояние удовлетворительное», — написал Богомаз в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что оказание медицинской помощи пострадавшим находится на его личном контроле.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов уточнил, что из восьми пострадавших в ходе инцидента в Брянской области на стационарном лечении находятся пятеро.

По его словам, состояние двух человек оценивается как тяжёлое.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

В Минздраве заявили, что в результате обстрела Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек.

Позднее Алексей Кузнецов сообщил, что мальчик 2020 года рождения, получивший при обстреле со стороны Украины проникающее ранение головы, транспортирован из Брянской области в Москву.

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