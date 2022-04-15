Раненого при обстреле ВСУ ребёнка транспортировали из Брянской области в Москву

Мальчик 2020 года рождения, получивший при обстреле со стороны Украины проникающее ранение головы, транспортирован из Брянской области в Москву. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву», — приводит ТАСС его слова.

Кузнецов добавил, что ребёнок проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

В Минздраве заявили, что в результате обстрела Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек.