Раненого при обстреле ВСУ ребёнка транспортировали из Брянской области в Москву
- РИА Новости
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«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву», — приводит ТАСС его слова.
Кузнецов добавил, что ребёнок проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.
В Минздраве заявили, что в результате обстрела Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек.