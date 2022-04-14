Минздрав рассказал о пострадавших из-за обстрелов Брянской области со стороны Украины

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в результате обстрела Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, а двое из тех, кто получил ранения, находятся в тяжёлом состоянии.

Кузнецов добавил, что в тяжёлом состоянии ребёнок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.