Минздрав рассказал о пострадавших из-за обстрелов Брянской области со стороны Украины
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Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что шестеро пострадавших были госпитализированы, а двое из тех, кто получил ранения, находятся в тяжёлом состоянии.
Кузнецов добавил, что в тяжёлом состоянии ребёнок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.