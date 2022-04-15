В Минпромторге рассказали о саботаже перевозчиками поставок российской продукции

Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

«В настоящее время фиксируются определённые сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — приводит РИА Новости сообщение.

В министерстве подчеркнули, что следят за ситуацией и помогают российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций.

Ранее в Минпромторге сообщили, что продолжают сбор предложений по включению в перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, документ планируют опубликовать в ближайшее время.

Глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с НСН высказалась о параллельном импорте.