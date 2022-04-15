В Минпромторге рассказали о саботаже перевозчиками поставок российской продукции

Короткая ссылка
Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
В Минпромторге рассказали о саботаже перевозчиками поставок российской продукции
  • Gettyimages.ru
  • © xPACIFICA

«В настоящее время фиксируются определённые сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — приводит РИА Новости сообщение.

В министерстве подчеркнули, что следят за ситуацией и помогают российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций.

Ранее в Минпромторге сообщили, что продолжают сбор предложений по включению в перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, документ планируют опубликовать в ближайшее время.

Глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с НСН высказалась о параллельном импорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить